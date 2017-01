Dvigajo cene, račun bo višji za dva do tri evre

LJUBLJANA – Tudi največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom Slovenije je napovedal zvišanje cen fiksnih širokopasovnih paketov, ki vključujejo televizijske programe. To sta v ponedeljek že napovedala tudi Simobil in T-2, za podobno potezo pa se bo verjetno odločil tudi Telemach.

Telekom Slovenije bo cene paketov zvišal z marcem, in sicer za dva oziroma tri evre mesečno z davkom na dodano vrednost, odvisno od paketa, je še razvidno iz obvestila na spletni strani Telekoma.

Podražitev že marca

Simobil je v ponedeljek dopoldne prvi napovedal podražitev, sledil mu je T-2. Oba sta napovedala podražitev prav tako z marcem, pri večini paketov za tri evre mesečno z DDV. Pričakovati gre, da bo podražitev napovedal tudi Telemach, ki skupaj z omenjenimi tvori četverico največjih ponudnikov plačljivih paketov televizijskih programov prek kabelske oziroma satelitske povezave.

Do zvišanja mesečnih naročnin na pakete storitev, ki vključujejo televizijo, prihaja le dva tedna po tistem, ko sta se televizijska programa Pop TV in Kanal A umaknila iz mreže prizemnih oddajnikov, prek katere lahko gospodinjstva televizijske programe brezplačno spremljajo z navadnimi sobnimi ali strešnimi antenami.

Medijska hiša Pro plus, pod okrilje katere sodita omenjena komercialna programa, se je namreč odločila, da ju ne bo več oddajala prek prizemne mreže oddajnikov, tako da sta zdaj dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oz. satelitske televizije.

Pro plus je ob tej potezi od operaterjev, ki ponujajo plačljive platforme za spremljanje TV-programov, izpogajal nadomestilo za prikazovanje obeh programov in njihovo ohranitev v osnovnih shemah. Operaterji naj bi namreč doslej ne bili pripravljeni plačevati nadomestil za ta programa, ker so ju gledalci lahko spremljali brezplačno prek sobnih in strešnih anten.

Je kriv Pro plus?

Nobeden od operaterjev, ki so že napovedali podražitev, ni te neposredno povezal s Pro plusovo potezo. V Simobilu so pojasnili, da podražitvi botrujejo spremembe poslovnih modelov nekaterih izdajateljev televizijskih programov, v Telekomu Slovenije pa so dejali, da do tega prihaja zaradi spremenjenih razmer na trgu.

Vodja sektorja za prodajo in marketing v družbi T-2 Jože Zrimšek je medtem pojasnil, da so se stroški programskih pravic v letu 2016 povečali do te mere, da v T-2 ne morejo prevzeti celotnega bremena stroškov nase, zato se prilagoditve kažejo tudi v cenah za končnega potrošnika.

Naročniki storitev Telekoma Slovenije, ki se s spremembami ne strinjajo, imajo do 28. februarja pravico odstopiti od naročniške pogodbe, če pogodba vsebuje omenjene storitve, in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika, še navajajo v Telekomu.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.