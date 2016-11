Dve vodi bosta davkoplačevalce stali milijone

Vrelci rogaške mineralne vode imajo več kot 400 let dokumentirane zgodovine, dasiravno je vera v zdravilne vode na tem območju po najdbah prisotna še iz keltskih časov in rimske dobe. Zdravniki so – od švicarskega alkimista leta 1572, prek knjige Praxis Medicae v 1680. do mariborskega Gruendela v 1685. – opisovali mineralno vodo, tako podobno drugim sladkim vodam tega planeta, le da je nekaj posebnega. In preredki Slovenci so se sploh zavedali, kakšen izvor zdravja in denarja navira iz rogaških vrtin.



Pri nas in v EU pa ne



Donat zadnjega pol stoletja priteče dobrih 600 metrov izpod zemlje, socialistični TOZD Polnilnica pa je doživel liberalno kapitalistično transformacijo. Ena ob drugi sta se razvili dve zgodbi iz različnih vrtin, in tista o donatu mg je preživela tranzicijo, postala del multinacionalnega koncerna in je dostopna malodane vsakomur. Druga sliši na ime ROI roitschocrene, v Evropi je ne morete kupiti, dosega pa svetovne trge in fantastične cene.



Lastnik slednje je Stanislav Pšeničnik, čigar zgodbo smo v Novicah že opisovali: od države je dobil koncesijo za črpanje vode na svoji vrtini, zgradil je polnilnico, ni pa dobil potrjene blagovne znamke ROI. Vodo ROI lahko prodaja po svetu, ne pa pri nas in v EU. Kako sta torej dve državni instituciji mineralno vodo spravili do sodišča, kjer Pšeničnik toži državo za 13,684.027,76 evra?

