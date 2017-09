Dvajset let muzeja motociklov

VRANSKO – Petja Grom, velik ljubitelj in poznavalec starodobnih motociklov, je leta 1997 zbirateljsko strast okronal z odprtjem edinstvenega muzeja motociklov, ki tudi v svetovnem merilu pomeni pravo bogastvo ohranjene kulturno-tehnične dediščine. Na dan, ko je minilo 20 let od uresničitve dolgoletne zamisli o postavitvi zbirke motociklov, za spremembo ni delal, ni študiral strokovne literature ali delal zapiskov za kakšno novo strokovno knjigo, temveč je skupaj z družino, ki pri njegovem delu sodeluje z vsem srcem, lahko vsaj nekaj uric užival ob pogledu na množico prijateljev, poslovnih partnerjev, znancev ter ljubiteljev starodobnih vozil, ki so se kljub slabšemu vremenu udeležili slavja celotne družine Grom.

Med gosti so bili tudi predsednik republike Borut Pahor, minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, krajevni veljaki ter predstavniki mednarodne federacije starodobnih vozil (Fiva). Visoko delegacijo je vodil dolgoletni podpredsednik Five in predsednik kulturne komisije, gospod Roberto Loi. Podpredsednica te komisije je Gromova hči, ki zdaj kandidira za predsednico svetovne zveze.

Po nekaj slavnostnih nagovorih ter kratkem kulturnem programu je sledilo odkritje spominskega znamenja, nato pa so si gostje množično ogledali muzejsko zbirko. Rezultat Gromove ljubezni do motociklov je več kot sto razstavljenih motociklov, večina jih je iz prve polovice 20. stoletja. Med njimi so redki modeli svetovnih znamk, kot na primer puch iz leta 1912; na svetu so ohranjeni le še trije primerki. Za ta lično obnovljeni motocikel je leta 2015 na svetovni razstavi ob Gardskem jezeru v Italiji prejel priznanje za najzanimivejši motor na svetu.