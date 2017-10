Dušan Zorko po 14 letih zapušča vrh Pivovarne

LAŠKO – Z naslednjim letom Dušan Zorko zaključuje vodenje pivovarne (generalni direktor) in svoje delo nadaljuje v nadzorni funkciji družbe Pivovarna Laško Union. Še vedno ostaja v družbi kot član nadzornega sveta Pivovarne Laško Union.

Zorko je prišel v Pivovarno Union leta 2004 in je pet let kasneje prevzel tudi vodenje Pivovarne Laško. Od leta 2009 je vodil ekipo, ki je v v obdobju do leta 2015 finančno prestrukturirala podjetje. Leta 2015 je na skupnem procesu dokapitalizacije in prodaje pripeljal Pivovarno Laško in Pivovarno Union v roke strateškega lastnika - nizozemskega Heinekena, ki je drugi največji pivovar na svetu.