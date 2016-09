DS z vetom nad obvezno registracijo mopedov

LJUBLJANA – Državni svet je na današnji izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo zakona o motornih vozilih ter novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki uvajata obvezno registracijo mopedov. Državni zbor bo moral o obeh zakonih odločati znova.

Noveli zakonov o motornih vozilih ter o pravilih cestnega prometa, ki ju je državni zbor sprejel pretekli teden, so predlagali poslanci SMC. Obe posegata na področje koles s pomožnim motorjem, ki lahko peljejo največ 25 kilometrov na uro. Po novem bo treba taka vozila registrirati, zavarovati in zanje opraviti tehnični pregled.

Ne pozabite na čelado

Prav tako bo za njihovo vožnjo potrebna čelada, pri čemer bodo imeli vozniki možnost, da izbirajo med homologirano motoristično ali kolesarsko čelado. Vozniki takih vozil bodo morali poleg tega od zdaj voziti po kolesarskih stezah. Spremembe zakonodaje kot novost uvajajo tudi obveznost nošenja čelade za kolesarje do 18. leta.

Skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Bojanom Kekcem pa opozarja, da bo ureditev, ki predvideva registracijo mopedov, predstavljala dodatne finančne in administrativne obveznosti za lastnike. Kot je pojasnil Kekec, bo nova ureditev po žepu udarila državljane, ki si tega niti najmanj ne zaslužijo, poleg tega pa prinaša nove kazni ter bistveno ne vpliva na izboljšanje prometne varnosti.

Za življenja se gre

Po besedah predstavnika predlagatelja, poslanca SMC Danila Antona Ranca, pa sta noveli namenjeni povečanju prometne varnosti in zaščiti uporabnikov teh mopedov. Stroški, namenjeni registraciji in tehničnim pregledom teh vozil, po njegovih besedah ne bodo tako visoki, sicer pa »stroški niso pomembnejši od življenj«.

Tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je državne svetnike pozval, naj ne izglasujejo veta. Noveli namreč prispevata k redu in večji prometni varnosti. Tudi stroški, ki jih prinašata, so po njegovih besedah sorazmerni z namenom zakon. Kot je še dodal, na ministrstvu razmišljajo, da bi omogočili tehnične preglede za ta vozila na »terenu«, kot to že velja za traktorje.

Le šest glasov proti

A večine svetnikov to ni prepričalo, saj so veto na novelo zakona o motornih vozilih izglasovali s 23 glasovi za in šestimi proti, veto na novelo zakona o pravilih cestnega prometa pa z 19 glasovi za in s sedmimi proti.

Državni svet bo v nadaljevanju seje odločil še o vložitvi veta na zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Pojavile so se tudi informacije, da naj bi svetniki danes odločali tudi o morebitni vložitvi veta na mini davčno reformo, ki jo je državni zbor sprejel v torek, a dnevnega reda niso razširili s tem predlogom.