Državo zaradi vode toži za 13 milijonov

ROGAŠKA SLATINA, LJUBLJANA – Med blagovnimi znamkami, ki še vedno uživajo ugled iz prejšnje države ter na račun prepoznavnosti tudi služijo denarce, je ena bolj zvenečih nedvomno Donat Mg iz Rogaške Slatine. Saj ne da bi komaj v socialističnih časih odkrili blagodejnost tamkajšnje mineralne vode; prej so jo že avstro-ogrski pripadniki cesarske in kraljevske družine in dunajske gospode ter gospa, ki jim je magnezij v mlačni vodi dobro del, voda pa je pred sto leti po prepričanjih medicincev zdravila prenekatere bolezni. Tudi polnilnica mineralne vode je bila tam, kjer so zdaj hoteli oziroma restavracija. Dandanašnji sta Rus in Italijan kot gosta zamenjala Avstrijca ali Ogra, dober glas pač seže za Ural, zdravilni učinki pa so ostali.

Donat je nekoč polnila socialistična TOZD Polnilnica, pozneje je dejavnost prišla v roke Droge Kolinske, ona pa v roke Hrvatov. »Ta polnilnica vodo dobiva iz treh vrtin, četrta je moja,« razmerja razloži Stanislav Pšeničnik, ki je po uspešni poslovni poti zdaj lastnik hotela Sava v Rogaški. Prej se je ukvarjal s sadjarstvom, naredil hladilnico, delal v oljarni in bil direktor zadruge, ob koncu prejšnjega tisočletja pa se je posvetil prodaji sadja, »takrat je bil to sanjski posel«, ko pa so meje padle in se je začela globalizacija, so veliki trgovci zmanjšali trg. S krediti in prihranki je leta 2000 kupil dotrajan hotel, štiri leta zatem še zemljišče z vrtino, ki mu je odsihmal povzročila marsikakšen siv las.

