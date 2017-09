Državo toži, ker ga je infarkt

NOVO MESTO – »Razmere v zaporu so bile katastrofalne! In ker so tako grdo delali z mano, sem doživel infarkt!« je dejal Velijan Kovačič, ki je na novomeško okrožno sodišče prišel v družbi dveh paznikov iz našega največjega zapora, z Doba, kjer se mu je menda tako slabo godilo, da je doživel akutni miokardni infarkt. In zato toži državo za 41.000 evrov. Sicer si je zaradi tatvin, nasilja in drugih grehov prislužil kar dolgo bivanje na Dobu, več kot pet let bo moral preživeti za rešetkami, si je pa precejšen del kazni prislužil, ker je ogoljufal župnika Antona Marinka, ko je ta še služboval v Prečni. Marinko je dolenjskemu Romu, naivno misleč, da gre za uspešnega podjetnika, ki želi izstopiti iz bednega in neurejenega okolja, posodil kar 195.000 evrov.

