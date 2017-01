Državni zbor med davčnimi dolžniki?

LJUBLJANA – Na zadnjem objavljenem seznamu davčnih dolžnikov in tistih, ki niso predložili davčnih obračunov, se je znašel tudi Državni zbor RS z dolgom od 5000 do 10.000 evrov. Preverili smo, zakaj se je znašel v družbi Vegrada-VM, Kraškega zidarja, CM Celje, Primorja, Manicoma in drugih družb, ki so večinoma v stečaju.

»Pojasnjemo, da je finančni dolg državnega zbora, ki ga izkazuje Fursova finančna kartica, fiktiven in ne dejanski. Gre za urejanje REK-obrazcev, ki se oddajajo ob obračunih plač. Zaradi spremembe sistema vodenja prejemkov, ki jo je Furs uvedel v letu 2016, se podatki po novem knjižijo na mesec dogodka in ne več na mesec obračuna kot prej, programska oprema pa vseh možnosti obračuna ne podpira in je treba na že oddane REK-obrazce spremembe podatkov vključiti ročno. Trenutno državni zbor izvaja uskladitev REK-obrazca z že izvedenim dejanskim obračunom, kar pa ni v celoti podprto s programsko opremo. Delno se izvaja ročno in se v trenutni fazi prikazuje kot (fiktiven) dolg. Vzdrževalec programske opreme za obračun plač (Rais) bo po njegovih navedbah danes z ročnim vnosom podatkov, ki jih državni zbor ne more vnesti sam, zagotovil izvedbo zaključka uskladitve. Ko bo državni zbor usklajene REK-obrazce lahko oddal, jih bo Furs poknjižil in finančna kartica državnega zbora pri Fursu ne bo več izkazovala dolga,« so pojasnili iz državnega zbora.

Na seznamu davčnih dolžnikov je zaslediti tudi Ministrstvo RS za obrambo in Občino Gornji Petrovci, kjer županuje po podatkih na spletni strani Franc Šlihthuber.