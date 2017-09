Državni uradniki otrokom vzeli igrišče

CELJE – »Z družino živimo 25 kilometrov iz Celja. Ko smo rekli, danes gremo v Celje, sta otroka natanko vedela, da to pomeni, da bomo obiskali knjižnico, kjer bomo vrnili knjige in si izposodili nove, potem pa šli še na tortico in na igrala. Tako smo v naši družini spodbujali bralno kulturo, se zabavali, otroka pa sta se na igralih družila z vrstniki. Tako je vsaj bilo, dokler jih niso odstranili,« je na družabno omrežje zapisala ena od mamic, ki jo je dejstvo, da igral pred kavarno in otroško knjižnico Miško Knjižko pri Osrednji knjižnici Celje ni več, zelo užalostilo. »Škoda,« je še zapisala.

Igrala k vrtcu

A še zdaleč ni edina, saj so se nad tem, da igral ni več, zgražali tudi mnogi drugi. »Mislim, da je to ena večjih neumnosti, ki smo jim priča. Družine z majhnimi otroki so prihajale v knjižnico tudi zaradi tega,« je zapisala druga mamica. Spet tretji so prepričani, da bo knjižnica na ta račun izgubila kakšnega bralca. A kot so sporočili iz Osrednje knjižnice Celje, so igrala odstranili zato, ker je Mestna občina Celje kot investitor začela sanacijo atrija nad otroškim oddelkom pri kavarni Miško Knjižko. »Glede na to, da Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter projektanti nasprotujejo namestitvi igral in umetne trave, smo jih trajno odstranili in bodo nameščena pred enim od celjskih vrtcev. Za vse dodatne informacije, glede gradbenih del ter končne ureditve te površine je za komuniciranje z javnostjo pristojna Mestna občina Celje,« so sporočili iz knjižnice, ki jo vodi direktorica Polona Rifelj. In dodali še, da bodo sicer, kljub gradbenim delom, normalno obratovali. Neuradno naj bi naravno travo z umetno nedavno nadomestili zaradi težav z zamakanjem, s čimer se ukvarjajo že vse od odprtja knjižnice pred osmimi leti. Otroški oddelek je ob vsakem močnejšem deževju zamakalo, kriva pa naj bi bila streha, ki je dejansko zelenica, na katero so zato položili umetno travo ter namestili igrala. To pa se ne sklada z varovanjem naravne kulturne dediščine.

