Državni svetniki o vetu na odločitev o 2. januarju

LJUBLJANA – Državni svet (DS) bo v torek odločal o odložilnem vetu na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero je državni zbor 2. januar vrnil na seznam dela prostih dni, so pojasnili v DS. Neuradno bo z veliko verjetnostjo dnevni red torkove izredne seje razširjen še s predlogom za odložilni veto za zakonske določbe glede odpoklica županov.

Podpise pod zahtevo za izredno sejo DS, na kateri bodo svetniki razpravljali o vetu na uvrstitev 2. januarja na seznam dela prostih dni, je zbrala interesna skupina delodajalcev.

Poslanke in poslanci so odločitev sicer sprejeli v torek, in sicer z 61 glasovi za in desetimi proti. Tudi če bi DS izglasoval odložilni veto, bi bila tako poslanska podpora noveli tako rekoč zagotovljena tudi ob morebitnem ponovnem glasovanju, na katerem bi bila za potrditev zakona potrebna absolutna večina 46 poslanskih glasov.

Neuradno je pričakovati, da bo interesna skupina lokalnih interesov v DS v ponedeljek predlagala razširitev dnevnega reda torkove izredne seje še z odločanjem o vetu na v četrtek potrjeno novelo zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim prinaša možnost odpoklica župana med mandatom. Če bi državni svetniki izglasovali odložilni veto na to novelo, pa poslanska podpora ne bi bila gotova. Na četrtkovem glasovanju jo je namreč državni zbor potrdil s komaj 45 glasovi za in 19 proti, taka večina pa ob ponovnem glasovanju ne bi več zadoščala. Noveli so izrekli podporo poslanci SMC, Desusa in ZL, proti pa so bili njihovi poslanski kolegi v SD, SDS in NSi.