Država za drobiž oddaja zapor

LJUBLJANA – Na razpis, s katerim je ministrstvo za kulturo iskalo najemnike gradov Pišece in Turjak, se do julija, ko naj bi odpirali ponudbe, ni prijavil niti en ponudnik, so nam priznali na ministrstvu. Prenovljeni grad Pišece, skupaj skoraj 1400 opremljenih kvadratnih metrov prostorov, so oddajali po izklicni ceni najemnine 3500 evrov na mesec. Na gradu Turjak, ki ga je v Turjaški Rozamundi opeval France Prešeren, so nameravali oddati več kot 1900 kvadratnih metrov neopremljenih prostorov in dvorišča po izklicni ceni najemnine 1170 evrov na mesec.

Spustili so cene

Ker na ministrstvu za kulturo, ki je upravljavec gradu, lastnica je Republika Slovenija, očitno ne vedo, kaj naj bi z gradovi počeli, so razpis za najem obeh ponovili in celo spustili cene. Če vas mika grajski posel, se lahko prijavite do 14. septembra do poldneva, saj bo 24 ur pozneje na ministrstvu že odpiranje ponudb.

