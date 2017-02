Država troši več, kot zasluži

LJUBLJANA – Državni proračun je januarja zabeležil nekaj manj kot 21,4 milijona evrov primanjkljaja, kažejo danes objavljeni podatki finančnega ministrstva. V celotnem letu je predvideno 681 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja. Proračunski prihodki so januarja znašali 789,3 milijona evrov, kar je 18 milijonov evrov manj kot decembra in 38,1 milijona evrov več kot januarja lani.

Davčni prihodki so znašali 702,2 milijona evrov (decembra 2016 632,6 milijona evrov, januarja 2016 620,5 milijona evrov), pri tem domači davki na blago in storitve 529,7 milijona evrov, kar je 103 milijone več kot decembra in 70,6 milijona evrov več kot januarja lani. Sredstev EU je bilo za 10,1 milijona evrov. Proračunski odhodki so januarja letos dosegli 810,7 milijona evrov, s čimer so bili za 79,2 milijona evrov manjši kot decembra in za 59,9 milijona evrov večji kot pred letom dni. Pri tem je bilo 293,8 milijona evrov tekočih odhodkov, od tega 148,7 milijona evrov za obresti. Tekoči transferji so dosegli 456,3 milijona evrov. Decembra lani je bilo tekočih odhodkov za 266,8 milijona evrov (za obresti 3,6 milijona evrov), januarja lani za 288,3 milijona evrov (za obresti 142,7 milijona evrov). V celotnem letu 2017 naj bi glede na sprejeti proračun prihodki dosegli 8,8 milijarde evrov, odhodki 9,5 milijarde evrov. Primanjkljaj naj bi znašal 681 milijonov evrov oziroma 1,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

V letu 2016 so po predhodni oceni prihodki znašali 8,31 milijarde evrov, odhodki pa devet milijard evrov. Primanjkljaj je bil pri 686,9 milijona evrov.