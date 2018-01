Država razpada, ostala nam je samo domovina

Jutri praznujete svoj 70. rojstni dan, kakšna je retrospektiva te častitljive obletnice?



To je mojih prvih 70 let in v teh letih sem doživel za 210 let življenja. Dogajalo se mi je ogromno, bilo je super. Zdaj, proti koncu, se mi je to življenje zaključilo, ne tudi končalo, s tem, da sem se oženil z Moniko in imam dve krasni hčerki, Aleksandro Tiso in Aleksijo Tiso. Obe sta zelo pridni, tako da ju jaz vedno ubogam, Moniko pa sploh. Praznovali bomo v domačem krogu, rakete pa bomo spuščali naslednje leto, ko bo hiša na morju nared za vselitev. Upokojil se bom približno čez 70 let.



Je mlada žena recept za uspeh, za zadovoljno življenje?



Mlada žena, še posebno pa otroci, te pomladijo. Preprosto moraš živeti z njimi, moraš se pogovarjati z njimi, se ukvarjati z njihovimi problemi in jih reševati. Če rešuješ njihove probleme, postaneš mlajši. Poznam precej ljudi v teh letih in moram reči, da so kar nekako obstali, uveli, vase so se sesuli. Pa tudi karakter moraš imeti takšen, da si tega ne dovoliš, svoje pa naredi tudi genetika.



»Celoten članek je objavljen v Nedeljskih novicah, ki vas cel teden čakajo pri vašem prodajalcu časopisov. Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.