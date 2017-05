Država pomaga s pičlega pol centa

LJUBLJANA – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je slovenskim proizvajalcem mleka začela pošiljati obrazce za t. i. izravnalno pomoč.



V Sloveniji imamo 6200 mlečnih kmetov, ki na leto proizvedejo okoli 500 milijonov litrov mleka. Kot nam je povedala Alberta Zorko, svetovalka za področje živinoreje na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), je do zdaj dopise prejelo nekaj 3000 kmetov, ki vse od leta 2014 doživljajo hudo stisko.



Naj spomnimo, da je še leta 2013 kmet za liter mleka dobil neverjetnih 38 centov. Še vedno manj od izračunane proizvodne cene 41 centov, v Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji je ta celo 46 centov, a slovenski kmetje so bili zadovoljni. V trgovini smo takrat mleko kupovali po 80 centov. Leta 2015 je zaradi embarga Rusije odkupna cena po EU padla na 28 centov, leta 2016 v Nemčiji na manj kot 20. Kljub temu trgovci niso odreagirali in so pustili maloprodajno ceno na 80 centih. Od nastale razlike slovenski kmet torej ni dobil niti centa. V Veliki Britaniji so trgovci (Tesco) za ohranitev domače verige šli naproti kmetom in sami ponudili višjo odkupno ceno.

