Država naj ukrepa, ne le deli nasvete!

LJUBLJANA, TRZIN, ŽENEVA – Šokantno medijsko razkritje, češ da je Združenje Sazas s sedežem v Trzinu najmanj 20 milijonov evrov v preteklosti nakaz(ov)alo v Švico, pri nas manj znanemu švicarskemu združenju Agicoa, četudi bi bili menda do precejšnega dela tega denarja, zbranega s prikazovanjem kulturno-umetniških stvaritev v programih različnih kabelskih operaterjev (zbranega na podlagi tako imenovane kabelske retransmisije), upravičeni slovenski avtorji, je dvignilo kar precej prahu. Res je, vsak prah se čez čas praviloma spet poleže.



Naj tožijo



V prvem hipu se sicer še ni mogel. Produkcijska hiša ARS media je namreč na mah ogorčeno poudarila, da je zelo razočarana nad »švicarskim« početjem Sazasa pa tudi nad tem, da se država vsaj doslej ni znala (ni hotela?) odzivati na takšne in podobne dogodke. Oglasili so se tudi iz Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (iz Zavoda Aipa), ki ga vodi direktor Gregor Štibernik ter ki je bil ustanovljen zato, da bi bdel nad kolektivnim uveljavljanjem in zaščito pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«