Družbi FMR uspel odkup deleža Hidrie

LJUBLJANA – Skupina FMR in koncern Kolektor prestavljata podrobnosti o odkupu deleža v družbi FMR posredno od lastnikov Hidrie in o finančnih učinkih, ki jih je ta odkup prinesel družbam.

O dogajanju okoli odkupa in poslovnih rezultatih skupine sta spregovorila predsednik nadzornega sveta družbe FMR d. d. in predsednik sosveta koncerna Kolektor Stojan Petrič ter Andrej Kren, predsednik uprave družbe FMR.

Petrič: kdo danes ščiti male delničarje?

»Z nakupom delnic FMR d. d. in prijateljskim posojilom družbi Merfin je vodstvo skupine H & R in s tem posledično tudi Hidrie povzročilo po moji oceni več kot 15 milijonov škode. S tem je oškodoval delničarje,« je uvodoma povedal Petrič. Kot pravi, bo zanimivo spremljati ukrepanje upravnega odbora H & R, saj bi morali zaradi svoje verodostojnosti ob takšni škodi sprejeti korenite ukrepe. Kdo je član upravnega odbora, pa se ve, je dodal.

»Gospod Svetlik in ostali so na novinarskih konferencah vedno poudarjali, da ščitijo male delničarje v družbi FMR. Kdo danes ščiti male delničarje v H & R ter kje sta NPU in tožilstvo? Kje je NPU, ki je na podlagi ovadbe odvetniške pisarne Zidar-Klemenčič pri meni doma in v koncernu Kolektor opravil preiskavo nakupa? Pri tem je treba povedati, da je gospa Zidar Klemenčič sorodnica bivše članice uprave Hidrie,« je nadaljeval.

Pojasnil je, da je bil nakup družbe Kolektor Etra transparenten in do oškodovanja koncerna ni prišlo. Prav tako je jasno, da je Kolektor Etra danes močna družba, ki koncern postavlja na svetovni zemljevid izdelave transformatorjev. Upravičenost nakupa družbe potrjuje tudi privlačna ponudba od nemškega podjetja. A Kolektor Etra bo kljub temu ostala v Sloveniji, je poudaril. »To je tista prednost, ki jo ima kapital, če je slovenski. To je tista prednost, ki jo ima industrijska politika v Sloveniji, ko gradi svojo industrijo na svojem znanju v podjetjih, inštitutih in ustreznih fakultetah, ki podpirajo tovrstno industrijo,« je dejal.

Odkupili 38,66-odstotni delež

Družba FMR Holding je od Gorenjske banke odkupila 38,66-odstotni delež (314.736 delnic) v družbi FMR, ki je največja posamična lastnica koncerna Kolektor. Preknjižba delnic je bila opravljena 26. avgusta. Ta delež je banka pridobila od družbe HDR Naložbe, ki je del skupine H&R, ta pa je v večinski lasti vodstva Hidrie.

Skupina FMR je imela lani 37,5 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 11 milijona evrov dobička. Če govorimo le o družbi FMR, pa je ta imela 4,4 milijona evrov prihodkov in 2,35 milijona evrov dobička.