Drugi tir bo spet  med prioritetami

LJUBLJANA, KOPER – Ministrski zbor s premierjem dr. Mirom Cerarjem na čelu bo prav danes na delovnem posvetu obravnaval in potrjeval prioritete svojega dela v letu 2017. »Zakaj šele danes? Ali nismo že pred 19 dnevi vstopili v novo leto? Ne bi bilo bolj logično, da bi vsaj pred koncem lanskega leta določili prioritete za letos?« se bo kdo ob tem takoj vprašal. Lahko si priznamo, da so ta vprašanja razmeroma logična.



Skratka, delovni posvet o vladnih prioritetah v letu 2017 bo, kot kaže, kar nadaljevanje današnje redne seje vlade, ki pa se bo začela nekoliko pozneje kot po navadi, ker bo pred njo še koalicijski posvet. Res je tudi, da sta bili dve koalicijski stranki (Židanov SD in Erjavčev Desus) menda že nekoliko neučakani, saj njuni vodstvi še vedno zanima, ali bo ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc za ključno med vsemi svojimi prioritetami letos spet razglasila težko pričakovano predstavitev predloga zdravstvene reforme. Ugibanj, ki zadevajo Kolar Celarčevo, je še več. Ali namerava ministrica za zdravje letos le predlagati ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Se bo naša oblast po novem krajšanja čakalnih vrst znala lotiti učinkoviteje kot doslej ter kako oziroma s katerimi vse ukrepi namerava zagotoviti stabilnejši sistem financiranja zdravstvenih storitev, ne da bi zaradi tega krčila tako imenovano košarico s pravicami zdravstvenih zavarovancev? Jasno, med vladnimi prioritetami v letošnjem letu ne morejo biti in ne bodo samo tiste na zdravstvenem področju. Kje pa.

