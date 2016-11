Drugi januar spet dela prost dan?

LJUBLJANA – Kdo ve, ali je le naključje, najverjetneje pa ni, da sedanja politična elita predlaga nekaj, kar so bralci Slovenskih novic samo v zadnjem mesecu že dvakrat glasno zahtevali od nje? Drugi januar naj v Sloveniji spet postane državni praznik in dela prost dan – in to takoj oziroma že v letu 2017.



Ukinitve praznika ne podpirajo



Na spletni strani slovenskenovice.si smo se namreč konec oktobra vprašali: kriza je zdaj bolj ali manj (vsaj za posvečene) izzvenela, ali je torej napočil čas, da ljudem vrnemo priljubljeni prosti dan? Bralce smo pozvali k podpisanju peticije za ponovno uvedbo 2. januarja kot dela prostega dne. Podpisalo jo je kar 3416 Slovenk in Slovencev.



Enake želje ljudi je pokazala tudi naša anketa, ki jo je pred nekaj tedni za tiskano izdajo Slovenskih novic opravil oddelek za tržne raziskave (STIK). Kar 74 odstotkov anketirancev še vedno ne podpira politične odločitve izpred štirih let, ko so 2. januar ukinili kot praznik. Še več, kar 82 odstotkov vprašanih meni, da z ukinitvijo prazničnega 2. januarja nismo privarčevali popolnoma nič. In še najpomembnejši rezultat, ki je dal verjetno misliti tudi poslancem SMC: bližamo se koncu leta 2016 in velika večina oziroma kar 73 odstotkov anketirancev si želi, da bi bil 2. januar spet dela prost dan. Če pa bi izbirali med 2. januarjem in 2. majem, ki so nam ga oblastniki pustili kot dela prost dan, katerega bi raje imeli za praznik – rezultat je bil v prid 2. januarju, ki je 2. maj ugnal z 49 odstotki proti 30.

