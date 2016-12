Drugega januarja bomo spet doma!

LJUBLJANA – Za to, da bo že 2. januar 2017 znova lahko praznik, predvsem pa, jasno, dela prost dan, je včeraj glasovalo 61 od 90 poslancev. Proti jih je bilo le deset: devet poslancev SDS in še Marko Ferluga iz SMC. Točno, državni zbor je s potrditvijo novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki so jo predlagali poslanci Cerarjevega SMC, zagotovil, da bo 2. januar spet, ne samo praznik, marveč tudi dela prosta dan.



Spomnimo se, že v začetku leta 2014 je tedanji poslanec največje vladne stranke, Jankovićeve Pozitivne Slovenije, nekdanji strokovni sodelavec poslanske skupine LDS in podžupan občine Kamnik Brane Golubović, vlado premierke mag. Alenke Bratušek pozval, naj vendarle preveri, ali se v resnici kaj privarčuje s tem, da je 2. januar delovni dan, in naj, če se bo prepričala, da se s tem prav veliko ne more privarčevati, poskrbi, da bo 2. dan v letu znova praznik.

