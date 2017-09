Drevored jamči 50 let zvestobe

Sloviti preddvorski drevored si lahko ogledate pri jezeru Črnava, značilno zanj pa je, da se veje v njem na vrhu prepletajo. Če gresta mladoporočenca skozenj, jima je zajamčena 50-letna zvestoba. O tem, zakaj je postal poročni drevored, govori ta pripovedka: Nekoč je na gradu Hrib služboval vrtnar, ki se je zaljubil v grajsko gospodično. Zaradi stanovske razlike je ta ljubezen veljala za prepovedano, zato jima je preostalo le skrivno sestajanje pred gradom v drevoredu. Ker so le drevesa imela razumevanje za njuno ljubezen, so prepletla svoje veje tako, da sta ostala skrita očem. Ko je grajska gospa začutila moč njune ljubezni, je dovolila poroko. Zakon je bil srečen in je trajal 50 let, dokler ni ona umrla. Polstoletno srečo v zakonu obljublja tudi današnjim mladoporočencem, ki se sprehodijo skozi drevored.

Preddvor je klimatsko letovišče in zdravilišče ob umetnem jezeru Črnava. Kraj se ponaša z bogato zgodovino, turistično dejavnostjo in je tudi izhodišče številnih planinskih tur ter kolesarskih poti. Obiskovalce vabi s številnimi legendami, predvsem pa omogoča sproščeno pohajkovanje. Tu je izhodišče številnih planinskih poti. Povzpnete se lahko na Zaplato do Hudičevega boršta ali ostanete v dolini in raziščete grad Hrib, Fuschsovo in Wurzbachovo graščino ter baročno cerkev sv. Petra. Umirjena atmosfera kraja bo všeč vsem, ki se znajo za trenutek ustaviti ob jezeru, prisluhniti svojim korakom v drevoredu ali preprosto vdihniti energijo iz narave.

Skrivnostno jezero na temnozeleni gladini poleti gosti turistične čolne in na obrežjih ribiče, pozimi pa na zaledeneli površini drsalce. Park ob jezeru je prizorišče poročnih obredov. Zanimive in privlačne so visoke sekvoje, ki pa so v Preddvoru precej nižje od velikank v Ameriki. Orjakinje rastejo na začetku parkirišča hotela Bor, kjer je park gradu Hrib, v katerem lahko mimoidoči občudujejo tudi druga drevesa. Na obstanek preddvorskih sekvoj še danes močno vplivata ugodna klima v zaledju gorskih verig in dovolj velika količina dežja. Sekvoje so pri nas zakonsko zaščitene. Ta vrsta dreves spada v rod visokih dreves, ki pogosto dosežejo zelo visoko starost – tudi do 4000 let v predelih, od koder izvirajo, pri nas pa le malo več kot stoletje in pol. Mogočne veje in krošnje jim omogočajo, da vpijajo vlago tudi iz ozračja, tako da drevesu ni treba črpati vse potrebne vode iz korenin.

Ker niso značilne za naše okolje, domačini in tudi turisti že več kot sto let občudujejo njihovo visoko in elegantno držo. Drevo je sicer značilno za območje Kalifornije, a so ga na začetku 19. stoletja pomembnejši Evropejci začeli vključevati v prestižne parkovne celice, njihove ostanke pa lahko občudujemo še danes.

Nasad sekvoj v Preddvoru je nastal v času, ko je bilo vključevanje te drevesne vrste v življenjske ekosisteme po Evropi v modi. Zasadili naj bi jih leta 1840; po ustnem izročilu eden od lastnikov gradu Hrib iz 19. stoletja Gilbert Fuchs.