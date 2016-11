Drama pred celjskim sodiščem: privedli razbito kriminalno združbo

CELJE – Pred celjskim sodiščem vlada izredno stanje, saj tam že nekaj ur stražijo policisti, nam je sporočil bralec. Sicer naj bi danes na sodišče privedli osumljence mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s kaznivimi dejanji preprodaje prepovedanih drog, poroča 24ur.

Slovenski policisti so v torek v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi v zaključni akciji aretirali več osumljencev mednarodne organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s kaznivimi dejanji s področja prepovedanih drog, so sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU). V okviru preiskave so v različnih državah EU zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog.

Poleg dejavnosti, ki so jih koprski kriminalisti v torek izvedli na obalnem območju, so policijske uprave opravile tudi hišne preiskave in aretacije še na drugih območjih. Pridržane osumljence so privedli na celjsko okrožno sodišče.