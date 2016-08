Dr. Gruber nas ne bo pozdravil

Zakaj se Slovenci tako težko soočamo s svojimi iluzijami in deluzijami (utvarami in zablodami)? Seveda se strinjam, da ni treba posploševati, da to ne velja za vse. Tistim, ki, na primer, spominjajo na Jermana iz Cankarjevih Hlapcev, se morda ni težko soočiti z njimi, vendar je takšnih Slovencev premalo in zato skoraj ničesar ne morejo spremeniti v resničnostnem šovu na sončni strani Alp. Ker je, kot je ugotovil že Cankar, predvsem norec vsak, ki poskuša odklepati devetkrat zaklenjeno pamet.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«