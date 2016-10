Dr. Andrej ne zdravi, evre pa vseeno izpuli

LJUBLJANA – Ko posamezniku ponagaja zdravje, četudi gre le za nadležne glivice na nogah, je včasih pripravljen storiti vse, da se reši nadloge. Seveda ne more ubežati številnim oglasom na svetovnem spletu, ki obljubljajo kar čudežne ozdravitve. Tablete skinetrin 2 denimo oglašujejo kot tiste, ki »nemudoma odpravijo razjede kože in uničene nohte, ki so posledica glivične okužbe. Močna formula skinetrin 2 hitro obnavlja kožo in nohte ter odpravlja kakršne koli ostanke glivične okužbe.« Prodajalec na spletni strani še doda, da je skrivnost učinkovitosti tablet »v edinstveni kombinaciji protiglivičnih sestavin, ki so jih razvili raziskovalci Univerze v Scrantonu«.



Pri projektu, kot lahko preberemo na drugi spletni strani, kjer je razlika le v tem, da pri skinetrinu ni zapisane številke 2, naj bi sodelovali tudi slovenski raziskovalci. Avtor zapisa dr. med. Andrej Boštjančič piše, da so »zdravniki v Ljubljani s presenečenjem opazovali svoje paciente. Še nikoli niso videli česa podobnega. Pacienti so se po mesecu vsakodnevnega jemanja kapsul znebili dermatofitov, torej glivic, ki povzročajo negativne kožne spremembe na obrazu, dlaneh, stopalih in nohtih. Skrivnost delovanja tabletk je bila odkrita šele po dolgotrajnih raziskavah na ameriški univerzi v Scrantonu, ZDA.« Le kdo si ne bi želel takih tablet? Kupil jih je tudi Janez z Gorenjske. Povedal nam je, da zato, ker mu mazilo lamasil ni pomagalo.

