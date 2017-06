Dopoldne udarila strela, izdali tudi opozorilo

TOLSTI VRH – Strah ob napovedanih vročinskih nevihtah je bil v torek in ponoči v glavnem odveč, a to še ne pomeni, da so jo vsi odnesli brez posledic.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je malo pred 9. uro v naselju Tolsti Vrh na območju Raven na Koroškem meteorna voda v garažo stanovanjske hiše in na dvorišče nanesla zemljino in mulj. Gasilci so nesnago, ki so jo prinesle močne padavine, očistila.

Iz Tabora pa medtem poročajo o udaru strele v stanovanjsko hišo, zaradi česar je na podstrešju začela tleti izolacija, prekrita s folijo. Gasilci PGD Kapla - Pondor, Ojstriška vas - Tabor in Loke so izolacijo odstranili s podstrešja in pregledali objekt.

Preberite podrobnosti o vremenu.

Sicer pa se bo nadaljevalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Ponekod bodo še krajevne padavine, delno plohe in nevihte. Danes se bo ogrelo do 28 stopinj Celzija, že v četrtek pa nas spet čakajo poletne temperature – tja do 31 stopinj bo. Četrtek bo tudi sončen, le na zahodu države bodo mogoče posamezne plohe in nevihte.

Za danes pa velja tudi še opozorilo najnižje stopnje zaradi neviht.