Domovi za starejše niso več hiralnice

LJUBLJANA – V Sloveniji trenutno deluje 99 domov starejših in konec aprila smo v naši časopisni hiši pozvali vse, naj sodelujejo v akciji, v kateri bomo izbrali najtoplejšega. V sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namreč iščemo dobre, inovativne prakse domov, ki vplivajo na boljše počutje uporabnikov, njihovih svojcev in zaposlenih ter v svoje delovanje vključujejo širšo okolico.



Ministrica Anja Kopač Mrak je o projektu povedala: »Z veseljem sem se odzvala na povabilo časopisne hiše Delo k sodelovanju pri izboru Najtoplejši domovi starejših. Takšen izbor bo namreč pomagal preseči predsodke in strahove o domovih za upokojence, ki jih je žal še vedno veliko. Ni treba, da so ljudje na starost sami in za štirimi stenami čakajo na obiske svojcev in prijateljev. Čas v družbi je veliko prijetnejši. Dejavnosti je za stanovalce domov vse več. Verjamem, da jih boste bralci v okviru te akcije spoznali.«



Odzvalo se je dve tretjini domov, ki so povzeli svoje dobre prakse, čez poletje pa jih je skrbno proučila strokovna komisija, v kateri so predstavniki ministrstva, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, fakultete za socialno delo in Dela. Jeseni bo komisija podala svoj izbor domov, ki si po njenem mnenju zaslužijo naziv najtoplejši dom starejših. Izbrani domovi bodo predstavljeni v reportaži v prihodnji številki Super 50, ki bo 7. novembra izšla v Delu in Slovenskih novicah.



Potrebovali pa bomo tudi vašo pomoč, spoštovane bralke in bralci. Vabimo vas, da glasujete za dom starejših, ki vas je navdušil, v katerem ste se vi ali vaši najbližji počutili toplo in domače. Glasovanje je možno prek tiskane glasovnice, ki bo večkrat objavljena v naših edicijah, tudi v Slovenskih novicah, in prek spletne glasovnice na povezavi promo.delo.si/domovi. Glasove bralcev bodo organizatorji sešteli in v posebni kategoriji, neodvisno od komisije, novembra predstavili domove z največ glasovi po mnenju bralcev.