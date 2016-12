Domače pornese slabo izrabljene

Na že devetem sejmu sLOVErotika v Celju so se predstavila nova imena evropske erotične industrije, v treh večerih je bilo napovedanih kar 44 nastopov na osrednjem odru, skupaj z modno revijo, stojnice so se šibile pod bogato ponudbo erotičnih izdelkov. Kljub vsemu se ne moremo znebiti občutka, da je manjkal presežek, vrhunec, nekaj novega poleg ponudbe modnega erotičnega perila in drugih pripomočkov za lepšo spolnost. Slovenska erotična scena ni najbolj bogata, pravzaprav je mršava in skrita med domače stene in izmenjavo posnetkov vročega domačega dogajanja med posamezniki. Vendar podalpska deželica premore par junakinj, ki se pogumno nastavijo pred kamerami in poskušajo celo od tega preživeti, a Slovenke in morda celo kakšen kleni Slovenec so premalo izkoriščeni na tem sejmu, to drži kot pribito.

