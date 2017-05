Domače jajce  in lavor

Nekaj časa nam je kmet iz okolice Ljubljane vsak teden prinesel jajca na dom. Kmetica s Ptujskega polja nam je tu in tam pripeljala domače piščance. Vsake tri do štiri mesece, toliko da so na dvorišču zrasli na 2 kilograma »spucane vage«, bili so zares hrustljavi. Kmetica še pokliče, jajcar pa, sicer izjemno delaven in prijazen možakar, je kar nekako mrknil. Seveda jajc ni vozil v prestolnico zaradi nas, ampak mimogrede, ko je zalagal še nekaj drugih strank, verjetno gostiln na širšem območju. Pripeljal jih je v starem karavanu, dobili smo sveža, dobra jajca po trgovinsko primerljivi ceni.

