Dolenjci po uslišanje k Mariji na Zaplazu

ZAPLAZ – Kar so Brezje za Slovenijo, je Zaplaz za Dolenjsko – osrednje Marijino romarsko središče. Ali kot povedo na novomeški škofiji: »V srcu dolenjske pokrajine, le nekaj kilometrov severno od Trebnjega, leži na 544 metrov visokem hribu, kakor krona vsej bližnji in daljni okolici, božjepotna cerkev Marije Pomočnice na Zaplazu. Sloves te božje poti je tako velik, da so ji dolgo pravili dolenjske Brezje. Istega leta, 1800., ko je bila pozidana kapela Marije Pomagaj na Brezjah, so namreč zgradili po izročilu tudi prvo kapelo na Zaplazu.«



Za uslišanje in odrešenje



Postavitev kapele je spodbudila vest o možu, ki je med sekanjem kolja za svoj vinograd na Zaplazu našel Marijin kip. Za ženino ozdravitev se je k njemu zatekel s priprošnjo. Bila je uslišana, žena je ozdravela. Po tistem so Marijo na Zaplazu začeli obiskovati še drugi, vse več jih je prihajalo.



Kot je običajno v takih primerih, so pričevanja obdajali tudi zelo močni dvomi – ne le posvetnih oblasti, ampak tudi znotraj same Cerkve: »Ko je Matija Košak, župnik v Čatežu, videl vnemo vernikov, je zaprosil na škofijo v Ljubljani, naj dovolijo gradnjo cerkve. Zagrozili so mu, da ne bo birme v Čatežu, če župnik ne odpravi 'nespodobnosti in nerodnosti, ki se na gori nad njegovo župnijo dogajajo'. Birme potem res ni bilo.«

