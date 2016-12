Dolenjci izdelali pištolo za Trumpa

ŠENTJERNEJ – Lepa kot Melania. Lepih oblin kot prva dama Amerike. Ja, s takšnimi oznakami v Združenih državah Amerike označujejo pištolo rex zero 1, v celoti izdelano na slovenskih tleh, v podjetju Arex v Šentjerneju. Ista dežela, ista podobnost v lepoti, pravijo prek luže, in koliko je primerljiva ta lepota, je ocenil tudi novoizvoljeni prvi mož najmočnejše države na svetu. Donald Trump jo je namreč že med predvolilno kampanjo dobil v dar. Le da je njegova kovinska lepotica še lepšega sijaja kot serijske; platnici ročaja sta iz srebra, gravura pa je več kot zgovorna, na eni strani je vrezan orel, simbol Amerike, na drugi pa Trumpovo geslo Make America great again (naredimo Ameriko spet veliko).



Dobre ocene



»Pobudo za takšno potezo sta dala naš distributer v Ameriki, podjetje Fime group, in agencija NRA, National rifle association. Gre za zahvalo Trumpu, ker se zavzema za 2. amandma ustave, ki ureja pravico do orožja,« je razloge, zakaj so novemu prvemu možu Amerike podarili pištolo, pojasnil direktor Arexa Ivan Kralj. To se je pravzaprav zgodilo že med predvolilno kampanjo, a Dolenjci v svoji skromnosti te poteze niso obešali na veliki zvon, za to smo izvedeli iz ameriških medijev, ki seveda navajajo, da gre za slovenski izdelek. V Trumpovem imenu je pištolo, ki nosi serijsko številko 2016, prevzel ameriški podpredsednik Mike Pence.

