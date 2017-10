Doktor biologije, ki se je zaposlil v kuhinji

Martina Turjaka, ki je letnik 1983, že od mladih nog privlačita narava in kuhanje. V svet biologije je vstopil prek botanike, saj je odraščal na podeželju, v Limbušu, kjer je gozd segal malone do vhodnih vrat njegovega doma. Tudi njegovi kuharski koraki so se začeli zelo zgodaj, ko je pri šestih letih staršem pripravil juho iz kreše. Poznavanje biologije, predvsem rastlin, se je kmalu začelo zlivati s kuharskimi spretnostmi, ko so se v njegovih jedeh začele pojavljati manj znane rastline zanimivih lastnosti in tekstur. Martin se vedno potrudi iz teh rastlin ustvariti nekaj novega. Čeprav velja za strokovnjaka tudi na področju bioinformatike in računalništva, je po vrnitvi iz Nemčije več časa posvetil kuhanju. S svojimi jedmi je pritegnil precej pozornosti, tudi zaradi objav na spletu. Trenutno zbira material za prvo kuharico. Nedavno se je odločil opustiti znanstveno kariero in si nabrati še več kuharskih izkušenj, zato se je zaposlil kot kuhar v ljubljanski restavraciji Biró.



Vaši prvi kuharski koraki?

Prvo samostojno kuhanje, ki se ga spomnim, je bilo pri šestih letih, ko me je kuharska oddaja navdihnila za pripravo krešine juhe. Če se prav spomnim, se je najprej nekaj malce prismodilo, a je starše pričakal kar soliden rezultat, ko so se vrnili iz službe. Od takrat se nisem ustavil, vedno sem hotel pomagati mami in babicam pri kuhanju in začel pripravljati vedno bolj kompleksne jedi. Hitro so me začeli zanimati tudi okusi, ki jih naša domača kuhinja ni poznala. Že v osnovni šoli sem veliko bral o kuhinjah in začimbah iz daljnih krajev in rad pripravljal jedi s kitajskimi, tajskimi in indijskimi vplivi, pač v omejenem okviru eksotičnih sestavin, ki so nam bile takrat na voljo.

