Dokazoval bo, da kmeta ni izsiljeval

KRANJ – V kranjski sodni palači se konec meseca obeta začetek enega od najobsežnejših sojenj v zadnjem obdobju. Vsaj tako je bilo včeraj razumeti v dvorani, kamor je sodnica Marjeta Dvornik povabila obtoženega Metija Plavo. Obtožnica 36-letnika, ki je priprt od junija lani, bremeni, da je sodeloval pri izsiljevanju šenčurskega podjetnika in kmeta Aleša Šterna. Po podatkih, ki so jih ob prijetju Plave predstavili na kranjski policijski upravi, so izsiljevalci od kmeta, ki slovi po enem najmodernejših hlevov daleč naokoli, v petih letih izmolzli 1,6 milijona evrov.



Ko so policisti pred slabim letom preiskavi naredili piko na i, so ovadili šesterico, toda v obtožnici sta sčasoma ostali le dve imeni – Meti Plava in Uroš Kepic. Medtem ko je zadnji krivdo za očitano mu kaznivo dejanje priznal in so mu v Kranju prisodili pogojno kazen, z njo vred pa so mu naložili, da mora oškodovancu vrniti 400 tisočakov, je Meti Plava krivdo odločno zanikal. Že pred meseci je napovedal: »Nisem kriv, in to bom tudi dokazal.«



Slutiti je, da bo pot do dokazovanja dolga, kajti že zdaj je znano, da se bo v prihodnjih mesecih v kranjski sodni palači zvrstilo nekaj deset obravnav. Obramba je že zahtevala izločitev nekaterih dokazov, a jih je višje sodišče pustilo v spisu. Po mnenju odvetnika Mitje Severja so sporni predvsem dokazi, pridobljeni v drugi polovici marca lani – tedaj je kmet Aleš Štern na policiji že podpisal privolitev, da postane tajni policijski sodelavec, o čemer pa je sodišče šele pozneje izdalo odredbo.