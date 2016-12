Dogovor za javni sektor parafiran

LJUBLJANA – Ob parafiranju sinoči doseženega dogovora za javni sektor so zadovoljstvo z doseženim kompromisom izrazili na obeh straneh. Med drugim so opozorili, da se v dogovoru predvidena povečana sredstva v večji meri namenjajo tistim, ki živijo najtežje. Na vladni strani pa so poudarili tudi, da obseg javnih financ ostaja v vzdržnih okvirih.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je izrazil zadovoljstvo, da so po dolgih pogajanjih in tudi zapletih prišli do dogovora. Kot je dejal, dogovor ostaja v finančnih gabaritih s še obvladljivimi finančnimi posledicami, obenem pa pomeni, da ohranjajo socialni dialog in da so kljub različnim pogledom sposobni kompromisov.

Trenja

Zadovoljen je tudi zato, ker so povečana sredstva v večji meri namenjena tistim, ki so v nižjih plačnih skupinah in živijo najtežje, in ker gre po drugi strani del sredstev za odpravo plačnih anomalij, ki predstavljajo trenja v plačnem sistemu. Kot je poudaril, je pomembno, da po dolgih letih začnejo nepravičnosti znotraj plačnega sistema odpravljati.

Po besedah ministrice za finance Mateje Vraničar Erman so z dogovorom vsi skupaj pokazali, da so sposobni v danih javno-finančnih okvirih poiskati ustrezne kompromisne rešitve, ki po eni strani pomenijo do določene mere izboljšanje položaja posameznih uslužbencev, po drugi strani pa ohranjajo celoten obseg javnih financ v vzdržnih okvirih.

Odpravljanje anomalij

Vodji obeh sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj pa sta opozorila, da jih sedaj čaka zahtevno delo pri odpravi anomalij.

Pogajalcem je na Twitterju čestital tudi premier Miro Cerar. »Predvsem sem zadovoljen, da smo s pomočjo dialoga naredili konkretne korake naprej za tiste, ki dobivajo najnižje plače,« je poudaril tudi on.