Dodatnih 40 centov  za penzije je preveč?

LJUBLJANA –Vladna koalicija je v državnem zboru potrdila proračuna za prihodnji leti, za leto 2017 in tudi 2018. Če je opozicijski SDS že pri prvem napovedal obstrukcijo (napovedal, da njegovih poslancev ne bo niti v dvorani, ko se bo o njem glasovalo) in če ga ni bila pripravljena podpreti niti nobena od drugih treh nevladnih poslanskih skupin (NSi, Združena levica, nepovezani poslanci), so se pri proračunu za leto 2018, ki se ga je koaliciji mudilo potrditi že v zgodnjih jutranjih urah – to je ob približno poltretji uri zjutraj tudi storila –, za obstrukcijo odločili prav vsi poslanci opozicije. Takrat, ko opozicija, četudi imajo njeni posamezni deli po navadi glede večine vprašanj različna ali celo nasprotujoča si mnenja, družno opozarja, da je vladni predlog čisto zares nesprejemljiv, bi bržda bilo dobro, da davkoplačevalci čim bolj pozorno prisluhnejo njenim argumentom. Je pa tudi res, da si večina davkoplačevalcev iz razumljivih razlogov po polnoči teže privošči spremljanje tretjega programa TV Slovenija.

