Dobrotnik kupil hišo za materinski dom

KRANJ – Včeraj so sredi Kranja svečano odprli materinski dom. Vanj se bodo v prihodnjih tednih preselile matere z otroki, ki zdaj bivajo na Jesenicah. Tam so sedem let dajali zavetje 150 ženskam in otrokom, ki so ostali brez strehe nad glavo. Ker občinski prostori na Jesenicah žal niso imeli tudi zunanjih površin, so v Varni hiši Gorenjske, pod katero spada tudi materinski dom, že dolgo pogledovali po novi hiši, to pomlad pa so jo našli sredi Kranja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«