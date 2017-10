Dobrodelnosti ni nikoli preveč

Slovenci po raziskavi javnega mnenja slabo poznamo humanitarne in invalidske organizacije, predvsem pa veliko bolje poznamo prve kot druge. Zanimivo je, da so anketiranci našteli 32 različnih humanitarnih organizacij ali društev, največkrat pa so navedli Rdeči križ (85,4 odstotka), Karitas (71,8 odstotka), Unicef (12,9 odstotka), Šent (6,5 odstotka) in Ozaro (2,7 odstotka).

Prav zaradi tega presenečajo podatki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma ministrstva za zdravje o številu humanitarnih organizacij v Sloveniji. Iz razvida, ki ga vodijo na omenjenem ministrstvu, lahko razberemo, da pri nas deluje nekaj več kot 160 splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč. Svoj razvid vodijo tudi na ministrstvu za zdravje, kjer so v evidenci organizacije za kronične bolnike, splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč; teh je nekaj več kot 100. V Sloveniji torej deluje več kot 260 dobrodelnih organizacij.

Pridobitev statusa

Področje humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij pri nas ureja zakon o humanitarnih organizacijah. Ureja bistvena vprašanja statusa in delovanja humanitarnih organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva, veljati pa je začel 28. oktobra 2003, pravijo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. »Zakon določa pogoje in merila za pridobitev statusa humanitarne organizacije, s pomočjo katerih bo mogoče določiti tiste organizacije, ki imajo ustrezen javni pomen in izvajajo strokovno utemeljene programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Nova zakonska ureditev služi temeljnemu cilju: višja kakovost humanitarne družbene skrbi.«

Na podlagi zakona sta minister za zdravje ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imenovala sedemčlansko komisijo, ki jo sestavljajo ugledne osebe s področja dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in organizacij za kronične bolnike ter predstavniki Socialne zbornice Slovenije, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in obeh ministrstev. Komisija za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne organizacije ob tej priložnosti društva oziroma zveze društev, ki imajo namen podati vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije, opozarja, naj bodo ob predložitvi vloge pozorni zlasti na pomembna zakonska določila.

Za pridobitev statusa humanitarne organizacije lahko zaprosijo tista društva oziroma zveze društev, ki že najmanj eno leto pred vložitvijo svoje vloge opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega oziroma zdravstvenega varstva. Splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč morajo imeti v svojem temeljnem aktu izrecno imenovano področje, na katerem opravljajo pretežni del humanitarne dejavnosti, bodisi kot področje socialnega bodisi zdravstvenega varstva. Izpolnjevanje splošnih meril odprtosti delovanja, prostovoljnosti in neplačljivosti mora biti izkazano v priloženi dokumentaciji, to je v poročilu o delu in podobno. Izkazana morata biti tudi obstoj in sestava posvetovalnega telesa in njegovo delovanje.

Vrste humanitarnih organizacij

Na spletni strani pravninasvet.com lahko preberemo, da zakon razmejuje tri različne vrste humanitarnih organizacij: humanitarne organizacije delujejo kot splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč. Razlikujejo se glede področja dela, tako na primer splošne humanitarne dejavnosti in organizacije za samopomoč delujejo pretežno v socialnem okolju, ampak to ne izključuje zdravstvenega. Ob tem bi bilo treba povedati, da se jih opredeljuje od organizacije do organizacije različno, glede na to, na katerem področju so dejavne. Humanitarne organizacije za kronične bolnike pa seveda delujejo na zdravstvenem področju.

Tako so splošne humanitarne organizacije namenjene reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo, in krepitvi zdravja prebivalstva. Organizacije za kronične bolnike s svojo dejavnostjo skrbijo za njihovo enakopravno vključevanje, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. Zavzemajo se za ukrepe, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti. Organizacije za samopomoč so namenjene predvsem skupnemu medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav članov organizacije in nečlanov s podobnimi psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njeni člani, ali pa so namenjene reševanju njihovih zdravstvenih težav ter ohranjanju in izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri tem pa ne gre za osebe s kronično boleznijo.

Prepoznavnost Rdečega križa

Rdeči križ Slovenije po raziskavi pozna več kot 85 odstotkov prebivalcev naše države. Lani je praznoval 150-letnico svojega delovanja s številnimi dogodki po celotni mreži območnih združenj in na nacionalni ravni, so med drugim zapisali v poročilu za leto 2016. Pomembno področje delovanja Rdečega križa je krvodajalstvo. Izvedli so približno 1150 krvodajalskih akcij, od tega je bilo 350 terenskih, kar je bilo dovolj za zagotovitev vseh potreb po krvi oziroma krvnih derivatih v državi. V letu 2016 ni bilo viškov krvi in s tem čezmerne zaloge. Vsak mesec so povprečno privabili več kot 8600 krvodajalcev. Izvedli so več kot 346 predavanj o prostovoljnem darovanju krvi. Imeli so 189 predavanj po terenu o pomenu transplantacije in darovanja organov in sprejeli 486 izjav posameznikov, ki so se opredelili za darovalca organov po smrti.

RK Slovenije je bil zelo aktiven na področju socialne pomoči. Leta 2016 so pomagali 129.035 prejemnikom, ki so se znašli v socialni stiski, preberemo v letnem poročilu. »V ta namen smo razdelili nekaj več kot 4113 ton hrane, skoraj 202 toni higienskih pripomočkov ter 393 ton pomoči v obliki oblačil in obutve. Decembra 2016 je RKS po dogovoru s Poslovnim sistemom Mercator ter v sodelovanju z 10 območnimi združenji in prostovoljci izvedel pilotni projekt Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? Akcija je bila pomembna in potrebna ter umeščena v redne programske naloge v letu 2017.« RKS je nadaljeval izvajanje programa letovanja socialno ogroženih otrok in starejših. Na morje so peljali 212 otrok in 194 starejših, z namenskimi sredstvi FIHO 674 socialno ogroženih otrok ter 86 starejših, z donatorskimi sredstvi podjetja Engrotuš oziroma humanitarne akcije Pričarajmo nasmeh pa je v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič letovalo dodatnih 500 socialno ogroženih otrok. Območna združenja RKS so omogočila zdravstvene kolonije 1373 otrokom.

Karitas po zgledu Jezusa

Karitas je druga najbolj znana dobrodelna organizacija. Je ustanova Rimskokatoliške cerkve na Slovenskem in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve. Slovensko karitas je 1. maja 1990 ustanovila tedanja Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. V nadaljevanju so bile ustanovljene še tri škofijske Karitas v Ljubljani, Kopru in Mariboru, pozneje pa so bile ustanovljene še enote v Novem mestu, Murski Soboti in Celju. Do konca leta 2012 je bilo ustanovljenih 444 župnijskih, dekanijskih in območnih karitas. Za izvajanje specifičnih socialnih programov so bili ustanovljeni tudi trije zavodi: Zavod Pelikan Karitas, Čebela dnevno varstvo Karitas in Zavod Karitas Samarijan. Slovenska karitas je od 10. maja 1995 polnopravna članica Caritas Internationalis in Caritas Europa.

»Od ustanovitve je Karitas dosegla velik razvoj ne le v obsegu materialne pomoči, ampak predvsem v izgradnji svoje notranje identitete, ki se pri pomoči ubogim v duhu evangelija kaže kot spoštovanje in zaščita temeljnega človekovega dostojanstva, upoštevanje duhovnih dimenzij in spoštljiv, človeški pristop do ljudi v stiski,« so zapisali na svoji spletni strani. Temelj delovanja Karitas je prostovoljno delo. Do konca leta 2012 je v Župnijskih karitas delovalo 9413 stalnih prostovoljcev, ki so skupaj opravili 481.726 ur. Pridružujejo se jim številni dobrotniki, ki na različne načine podpirajo delo Karitas. Po zgledu Jezusa Kristusa želi delovati med najbolj odrinjenimi, zapuščenimi, zavrženimi in trpečimi. Ob strani jim stoji z materialno, duhovno in duševno oporo in si prizadeva, da postanejo dejavni soudeleženci, ki sami določajo svojo lastno pot k dostojanstvu in človečnosti.

Unicefova skrb za otroke

Unicef je po raziskavi tretja najbolj prepoznana dobrodelna organizacija. Je edina znotraj Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. Danes je Unicef, ustanovljen leta 1946, prisoten v večini držav sveta. S svojimi uradi na terenu izvaja programe pomoči otrokom v 156 državah v razvoju. V 36 razvitih državah, med katere spada tudi Slovenija, deluje prek nacionalnih odborov. Osem regionalnih uradov usklajuje delo na posameznih celinah oziroma v večjih regijah.

Prednost Unicefovega delovanja je v stalni prisotnosti na terenu, politični nevtralnosti in usmerjenosti k dolgoročnim razvojnim programom pomoči otrokom, ki jim namenja večino svojih sredstev. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami, vladami in lokalnimi skupnostmi izvaja lokalno prilagojene programe, ki izboljšujejo življenja otrok in njihovih družin.

Unicef se odziva tudi na krizne razmere, ki nastanejo kot posledica naravnih nesreč ali oboroženih spopadov. V tovrstnih razmerah lahko zaradi učinkovite logistike v 24 urah zagotovi nujno pomoč kjerkoli na svetu.

Prav tako uspešno izboljšuje življenja otrok po svetu ob izjemni podpori milijonov darovalcev, kupcev voščilnic in drugih izdelkov, ambasadorjev in nepogrešljivih prostovoljcev. Za financiranje svojega delovanja je v celoti odvisen od prostovoljnih prispevkov vlad, posameznikov in podjetij, ki podpirajo njegovo delovanje.

V Sloveniji Unicef izvaja kar več pomembnih projektov, med drugim Junior ambasador Unicefa, Varne točke, do novorojencev prijazne porodnišnice, do otrok prijazna Unicefova mesta, akcija Podaj ključ do sanj, prostovoljno delo, punčke iz cunj ter projekti v šolah in vrtcih.