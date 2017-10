Dobri ljudje ste Martini tik pred zdajci pomagali iz brezna

SOLKAN – Drage bralke in bralci Slovenskih novic, prek Krambergerjevega sklada ste znova tako lepo osrečevali in slednjič pomagali še eni izmed ubogih duš, da je ta spet zacvetela. Prepotrebna sredstva ste zbirali za prizadevno in marljivo 35-letno Martino Fabjan iz Solkana.

1200 evrov ste zbrali in podarili Martini Fabjan.

Martino je namreč čakala služba bolničarke negovalke, a je morala doštudirati. Nekje v daljavi jo je končno čakalo – nekaj svetlega. A če je hotela okusiti to slast, je morala prej plačati študij. To je bilo zanjo nekaj nedosegljivega. Ker ji nikakor ni uspelo dobiti 1200 evrov, ni mogla na zaključni izpit. To oviro bi lahko Martina preskočila pravzaprav samo v sanjah, dokler se niste pojavili vi oziroma vaša dobrota. Zbrali ste potrebni znesek, Martina pa se vam je za vaš dar že do tega trenutka kar trojno oddolžila: prvič, ker je z odliko opravila zaključni izpit, drugič, ker zdaj že pridno dela v domu upokojencev v Gradišču nad Prvačino, in tretjič, z iskreno zahvalo. Ob kateri je po njenem licu spolzela solza: »Vsem, ki ste darovali zame in za mojo prihodnost, se iskreno zahvaljujem! Pravzaprav ne najdem besede, s katero bi lahko ustrezno opisala srečo, do katere ste mi pomagali.«

Želela si je le delati

Z enajst let starejšim možem Masimom sta komaj še shajala. Oba sta bila še pred kratkim brezposelna in se preživljala zgolj z 290 evri na mesec, od tega pa sta odštela, denimo, 130 evrov za najemnino pa še za druge stroške. Venomer sta preživela le za las, toda v nekem trenutku nista več zmogla. Hudemu sladkornemu bolniku Masimu sta močno opešala vid in sluh, Martina, po rodu iz Bele krajine, pa je za nameček ostala razdedinjena. Predlani je bila prek zavoda na usposabljanju za strežnico, tam so bili še kako zadovoljni z njo ter ji ponudili stalno delovno mesto negovalke, a le pod pogojem, da se za ta profil izšola.

Res je pridna, obljubim, da bomo pazili nanjo.

Prvo študijsko leto je nekako še normalno odplačala, drugo ji ni uspelo. Ostal ji je šop neplačanih položnic, ki pa jih je nekako morala poravnati, če je hotela potem avgusta na zaključni izpit. In če tega ne bi pravočasno opravila, zaradi pomanjkanja sredstev pa bi se ji to zlahka zgodilo, je delovno mesto ne bi več čakalo. Martina pa si je na vso moč želela samo eno: »Delati!«

Kar daješ, to dobiš

Na srečo se je v nemara zadnjem trenutku obrnila na Slovenske novice in na vas, drage bralke in bralci. Menda jo je na to napeljala, če imamo prave podatke, prav njena odlična prijateljica Beti, ki ima gostilno Na prevalu z resnično čudovitim razgledom na Solkan.

Ko smo ji izročili ček v vrednosti 1200 evrov, jo je prišla Beti objet. »Hvala ti,« ji je brž prišepnila Martina. Šlo jima je na jok. »Sleherna pomoč prav pride,« je izdavila Beti. »Ta je vselej tudi vzajemna: kar daješ, to dobiš!« In ko je to rekla, je pokazala na srečno Martino, ki se ji je življenje na lepem po toliko mučnih letih spet – vzpostavilo. »Res je pridna, obljubim, da bomo pazili nanjo,« je še dodala Beti.

Martinin naglušni Masimo ju je le nemo opazoval s prikrajka. Nemara bo zakoncema Fabjan zdaj končno uspelo odpotovati do morja, kjer nista bila že celo večnost, ali vsaj do sosednjih pravljičnih Goriških brd, ki sta jih doslej nemočno opazovala iz daljave.