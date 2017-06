Dobra novica: zaposlili bodo 240 pomočnikov vzgojiteljev

LJUBLJANA – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018, namenjen pomočnikom vzgojitelja začetnikom. Cilj razpisa je 240 zaposlitev, od tega 101 v vzhodni Sloveniji in 139 v zahodni Sloveniji, za kar je namenjenih 1,68 milijona evrov, večinoma iz evropskih sredstev.

Kandidate, stare do največ 29 let, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita, lahko na razpis prijavijo vrtci, šole ali zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javnoveljavne programe. Pri tem lahko z eno prijavo kandidirajo le z enim kandidatom, lahko pa oddajo tudi več prijav, če z vsako od njih izpolnjujejo razpisne pogoje.

Izbrani prijavitelji bodo lahko s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas za čas petih mesecev za tri različna obdobja. In sicer, od 1. avgusta do 31. decembra letos (82 mest), od 1. januarja 2018 do 31. maja 2018 (79 mest) ter od 1. junija 2018 do 31. oktobra 2018 (79 mest). Pri tem bodo na podlagi točkovanja izbrani tisti, ki bodo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji.

Prijave za prvo obdobje je treba oddati do 26. junija, za drugo obdobje od 1. septembra do 2. oktobra, za tretjo obdobje pa od 1. marca 2018, do 3. aprila 2018.

Na podoben razpis se je prijavilo le sedem ljudi

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo moral pridobivati vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opraviti vse z zakonom predpisane aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu, po izteku pogodbe pa bo moral zavod z njim skleniti novo pogodbo o zaposlitvi za vsaj en mesec.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za ta namen znaša do 1,68 milijona evrov, od katerih 80 odstotkov prispeva EU.

Ministrstvo za izobraževanje je sicer do zdaj že objavilo nekaj podobnih razpisov. Septembra lani je bil objavljen razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2017, na podlagi katerega so v osnovnih in srednjih šolah za osem mesecev (do konca letošnjega julija) zaposlili 81 vzgojiteljev oziroma učiteljev začetnikov. Podoben razpis so objavili leta 2015, a je bilo nanj (domnevno zaradi preostrih pogojev) prijavljenih le sedem kandidatov. Več zanimanja je bilo v ponovljenem razpisu, na katerega se je prijavilo 107 kandidatov.

Tokrat je razpis namenjen izključno pomočnikom vzgojitelja. Ti so na svoj težak položaj opozorili na protestnem shodu pred vlado septembra lani. Podoben shod se po napovedih šolskega sindikata Sviz obeta še v tem mesecu.