Dobra novica: upokojenci bodo dobili več

LJUBLJANA – Vlada je dala soglasje za izredno uskladitev pokojnin. Te se bodo s 1. oktobrom zvišale za 0,4 odstotka. Sredstva za to – okoli 1,6 milijona evrov mesečno – pa bodo zagotovljena iz višjih prihodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se izredna uskladitev pokojnin lahko opravi, če je v preteklem letu ugotovljena rast bruto domačega proizvoda (BDP) ali ko je rast najnižje pokojninske osnove dve leti zaporedoma nižja od rasti cen življenjskih potrebščin.

Pogoji izpolnjeni

Glede na to, da je bila po podatkih državnega statističnega urada realna rast BDP v letu 2014 3,1-odstotna, v letu 2015 pa 2,3-odstotna, vlada ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za izredno uskladitev pokojnin, je zapisano v obrazložitvi sklepa. Zato je vlada dala soglasje k sklepu sveta Zpiza za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2016, in sicer se pokojnine uskladijo z naslednjim mesecem po sprejetju sklepa na vladi, torej s 1. oktobrom.

Pokojnine se uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane v preteklem letu v primerjavi z letom pred tem, in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti.

Delež izredne uskladitve pokojnin za leto 2016 znaša 0,4 odstotka, kar izraža 60 odstotkov rasti plač in znižanje cen, te so se v letu 2015 namreč v povprečju znižale za 0,5 odstotka.