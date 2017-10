Dobra novica: minimalna plača se bo zvišala

LJUBLJANA – Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je danes napovedala, da se bo minimalna plača v letu 2018 dvignila nad prag tveganja revščine. Kmalu bodo predstavili tudi predlog, po katerem bo denarna socialna pomoč za samske višja. Direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak pa je dejala, da v Sloveniji kot bogati družbi ne bi smelo biti revnih.

»V bogati družbi, kar Slovenija je, se ne bi smeli sprijazniti s tem, da nekateri med nami živijo v revščini,« je dejala izvršna direktorica Slovenske filantropije Novakova na današnjem odprtju kongresa slovenskih humanitarnih organizacij v Ljubljani.

Zagotoviti sistemske pogoje

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poudarila, da sistem države blaginje brez humanitarnih organizacij ne more delovati. Država pa mora zagotavljati sistemske pogoje za preprečevanje revščine in socialne izključenosti ter delovanje humanitarnih organizacij.

Stopnja tveganja revščine v Sloveniji je bila po zadnjih podatkih, ki se nanašajo na leto 2016, 13,9-odstotna, kar je 0,4 odstotne točke manj kot leto prej. Znižala se je tudi stopnja tveganja socialne izključenosti, ki je lani znašala 18,4 odstotka. Kljub izboljšanju pa so rezultati slabši pri samskih osebah in pri starejših, je opozorila ministrica. Pomembno pa se je popravilo stanje pri tveganju revščine za otroke, je izpostavila.

Dve tretjini zaposlenih ne presegata povprečne plače

Ob tem je treba po njenih besedah pogledati, kakšni so vzroki za revščino dolgotrajnih prejemnikov socialne pomoči. Glede na to bodo po njenih pričakovanjih pomembni programi socialne aktivacije, ki so se že začeli. Izrazila je upanje, da bodo ti učinkoviti in bodo prekinili prehajanje revščine iz roda v rod, ki se pojavlja pri nekaterih. »Tu je treba pomagati,« je zatrdila.

Kot je spomnila, minimalna neto plača znaša 614 evrov, povprečna neto plača pa 1050 evrov. Dve tretjini zaposlenih imata plačo, ki ne presega povprečne. »Nekatere skupine ljudi od gospodarske rasti v državi nimajo ničesar,« je dodala.

Na slovesnosti so danes podelili priznanja Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, najvišje priznanje za humanitarne delavce, kipec dobrote, pa je prejela Ivica Žnidaršič. Več kot 30 let je opravljala najvišje funkcije v Rdečem križu Slovenije, še vedno pa je aktivna kot predsednica Mednarodnega komiteja izgnancev in beguncev – žrtev fašizma in nacizma.

Kongres slovenskih humanitarnih organizacij so pripravili na današnji svetovni dan boja proti revščini, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1992.