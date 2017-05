Dobili novo streho, ostali brez prašiča

MIHOVICA – »Lepa je. Vesela sem in hvaležna vsem, ki so nam pomagali,« je ob našem obisku dejala 35-letna Sabina Rangus iz Mihovice pri Šentjerneju, ko se je ozrla na novo streho sicer več kot stoletje stare hiše. Krovci so kritino zamenjali v dveh dneh, nekaj dela pa še čaka, tudi stroškov. Stara streha je bila res dotrajana in še sreča, da minula zima ni bila radodarna s snegom. Ker mati Marija in hči Sabina tako velikega finančnega zalogaja ne bi zmogli sami, smo njuni stiski prisluhnili tudi na Slovenskih novicah, bralci ste zanju prispevali 500 evrov, denar pa bo še kako prav prišel Območnemu združenju Rdečega križa, ki je vodilo akcijo.



Marija prejema invalidsko pokojnino, zdravje ji namreč ne služi, kap jo je, prebolela je tudi raka, Sabina pa je zaradi težav v duševnem zdravju nezaposljiva in prejema denarno socialno pomoč ter varstveni dodatek. Vsak dan hodi v Novo mesto, kjer se udeležuje delavnic in programa dnevnega centra Šent.



»Donacijsko smo dobili ves material, delavci pa so svoje delo opravili s popustom, a finančno naložba še ni pokrita, saj so se pojavili še nekateri novi stroški,« je dejala Barbara Ozimek, sekretarka OZRK Novo mesto, zadovoljna, da se akcija bliža koncu.



Naj pa ob tem povemo, da se je klicu na pomoč za novo streho odzval tudi šentjernejski župan Radko Luzar, ki je daroval 1100 evrov, kolikor dobi mesečne nagrade. Luzar, sicer direktor in lastnik podjetja L-Tek Elektronika, dolenjsko-posavske gazele leta 2013, delo župana opravlja neprofesionalno in občina mu mora zato izplačevati nadomestilo, sam pa se je odločil, da bo ves denar podaril. »Nočem se izpostavljati, nisem dal zato, da bi se hvalil,« skromno pove župan Luzar, mi pa izvemo, da doslej ni zadržal niti ene plače, prav vse je dal tistim, ki potrebujejo pomoč.



Znova okradeni



Mama Marija je zaradi bolezni precej omejena; na soncu ne sme delati, prav tako ne dvigovati težjih bremen, zdravstvene težave pa ima tudi Sabina, trpi za hudo astmo in še chronovo boleznijo, kronično črevesno boleznijo, po operaciji trebuha pa jo boli še križ. A kljub temu obdelujeta vrt, redita zajčke. Nepridipravi so jima pred časom iz hleva ukradli 350-kilogramskega prašiča, znova pa so ju obiskali po veliki noči. »Vdrli so v drvarnico in ukradli dve motorki in laksarco. Pes je sicer lajal, pogledala sem skozi okno, a nisem videla nikogar, očitno so se splazili mimo vrat, saj se niti senzor ni prižgal. Smo pa potem iz starih palet takoj naredili ograjo,« je dejala Marija, medtem pa je Sabina pripravljala sadike zelenjave, popoldne sta jih posadili v vrt.