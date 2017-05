Dobili novega komandirja

MURSKA SOBOTA – Na območju PU Murska Sobota, kjer imajo osem policijskih postaj in enoto vodnikov službenih psov, sta se na začetku maja zgodili dve kadrovski spremembi. Mag. Boštjan Vučko je postal novi komandir PP Gornji Petrovci, ki jo je doslej vodil komandir Vilijem Trplan.



Svojo poklicno pot je Vučko začel leta 1994 kot pripravnik za policista na PP Murska Sobota. V poklicni karieri je opravljal dela in naloge na različnih delovnih področjih, vse od policista, policista kriminalista, pomočnika komandirja in komandirja. Od leta 2009 do premestitve na PP Gornji Petrovci je opravljal dela in naloge komandirja na Policijski postaji za izravnalne ukrepe Murska Sobota.



Do zasedbe delovnega mesta komandirja na Policijski postaji za izravnalne ukrepe Murska Sobota vodi enoto po pooblastilu generalnega direktorja policije Robert Matis, dosedanji pomočnik komandirja.