Dobila odškodnino, a hodila ne bo več

LJUBLJANA – Po več kot 15 letih mletja sodnih mlinov je Bernardka Osolin iz Spodnjih Stranj pri Kamniku le dočakala pravnomočno odškodninsko sodbo. Ljubljanski klinični center je na fiduciarni račun njenega odvetnika izplačal še zadnji del prisojenega ji zneska, in sicer 167.000 evrov. Za pacientkino paraplegijo sta solidarno odgovorna klinični center in zavarovalnica Adriatic Slovenica, Osolinovi pa so skupaj izplačali 738.927 evrov glavnice in obresti, izplačujejo ji tudi 238 evrov mesečne rente.

Prišla na rutinsko operacijo

Pred nekaj leti smo se pogovarjali z Bernardko, povedala nam je, da so jo julija 2002 pri 38 letih sprejeli v bolnico dr. Petra Držaja v Ljubljani in jo že naslednji dan operirali. Operacija kile velja za rutinsko, toda pri njej se je zapletlo. Ko ji je anesteziologinja dala injekcijo, jo je zaščemelo v desni nogi, ta je nato ohromela, levo pa je še čutila. Anesteziologinja je to opazila, postopek ponovila, potem pa sta s kolegico obrnili pacientko tako, da je ležala z nogami navzgor, in komaj takrat je začutila, da spodnjega dela telesa več ne – čuti. Tedaj so jo lahko operirali.

»Ko sem se prebudila, me je zelo bolelo v hrbtu, nog nisem čutila. To sem povedala zdravniku, pa me je okrcal, da sem šla na rutinsko operacijo in naj ne bom toliko mehkužna. Nekaj ur je trajalo, preden so me le prepeljali v klinični center. Magnetna resonanca je pokazala hematom, krvni strdek. Takoj so ga odstranili. Pozneje sem izvedela, da bi bile posledice bolj mile, če bi hitreje reagirali in me prej operirali. Bolj sem jim govorila, da me ne boli kila, ampak noge in hrbet, manj so mi verjeli. Če bi takrat prej ukrepali, bi danes hodila, ker pa niso, je stanje tako.«

Priklenjena je na invalidski voziček in dolgih 16 let od rutinske operacije, ki ji je življenje popolnoma obrnila na glavo in je postala odvisna od pomoči drugih, ji je torej bolnišnica izplačala odškodnino, saj je bila odgovorna zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti. Bernardki so sicer pojasnili običajne zaplete, vendar je anesteziologinja pred spinalno anestezijo ni seznanila s tem, da lahko ostane hroma.

15 let so mleli sodni mlini, preden je dobila odškodnino.

»Meni denar ne bo rešil nog. Tudi če mi dajo milijone in milijone, ne bom več hodila. Ampak če mi bodo dali denar, si bom lahko privoščila vsaj zdravilišče,« je dejala Bernardka, katere življenje pred operacijo je bilo v polnem zamahu, z veseljem je opravljala delo slaščičarke, zelo rada je hodila v hribe.