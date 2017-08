Dober glas seže v deveto vas

Postojnska jama je eden od najdaljših podzemnih sistemov v Evropi, ki ga vsako leto obišče na stotisoče ljudi z vsega sveta. In zdaj se je ta naša znamenitost znašla tudi na straneh enega najbolj branih svetovnih časnikov, britanskega Guardiana.

Obstoj človeške ribice je močno ogrožen, a strokovnjaki se trudijo, da bi to spremenili.

Avtorji v prispevku pojejo hvalnice spektakularnim podzemnim tvorbam, posebno pozornost pa so namenili enemu največjih svetovnih čudes in zanimivosti, s katero se ponaša Postojnska jama – človeški ribici. Njen obstoj je močno ogrožen, a strokovnjaki se trudijo, da bi to našo posebnost obdržali. »V jami imamo trenutno 21 mladih človeških ribic. Lani smo bili prvič v zgodovini priča, da so se iz jajčec izlegli mladički, in od takrat pozorno spremljamo, kaj se z njimi dogaja. Za zdaj gre vsem dobro, so zdravi, in to nam daje upanje, da lahko vrsto ohranimo tudi v prihodnje,« je povedal Primož Gnezda, biolog, zaposlen v Postojnski jami. Novica bo zagotovo razveselila Davida Attenborougha, priznanega britanskega ljubitelja živali in ustvarjalca dokumentarnih oddaj, ki je človeško ribico uvrstil na seznam ogroženih vrst, ki bi jih najraje rešil pred izumrtjem.