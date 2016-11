Do sedmih zjutraj  popil deset piv

Za nami je martinovanje, ko so mnogi nazdravljali z mladim vinom, pred nami pa veseli december, ko na številnih praznovanjih tudi ne manjka alkohola. Po popitem alkoholu na prebivalca smo v Sloveniji zelo visoko na svetovnih lestvicah, prav tako je ta lahko dostopen tudi mladoletnim. Alkoholizem je odvisnost, ki povzroča številne težave, a nekaterim se iz njegovega objema vendarle uspe izviti. Eden takih je Laščan Srečko Orxana, ki abstinira že skoraj tri leta in je trdno odločen, da se na stara pota ne bo vrnil.



Prvič na psihiatriji



Da bi preteklost pustil čim bolj za seboj, si je pred šestimi leti celo spremenil ime in priimek (pred tem je bil Aleš Hercog). Po prehojeni težki poti je trdno odločen, da bo ostal trezen. Da je alkohol bolezen, ki povzroča odvisnost, se zdaj zelo dobro zaveda. Obenem pa je vsakič, ko deli svojo življenjsko zgodbo z drugimi, močnejši. In želi pomagati tistim, ki še vedno niso spregledali, da alkohol vodi le v pogubo.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.



Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.