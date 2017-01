Do 80. leta preživel plaz,  strelo in zdrs iz stene

MENGEŠ – Petnajstega januarja je praznoval osemdeseti rojstni dan legenda slovenskega alpinizma Tone Škarja. Vodja kar 21 odprav, najslavnejša je tista iz leta 1979, ko smo Slovenci, takrat še Jugoslovani, osvojili Everest po eni najzahtevnejših smeri, sicer malce slabše sliši in tudi njegova drža nakazuje, da ni več mladenič, vendar je ob našem srečanju videti prav zadovoljen in nasmejan. Rad bi še kaj napisal, pove, sicer pa je presenečen nad sabo, ker ne obžaluje dobrih starih časov. »Moje življenje je izpolnjeno in sledim temu življenjskemu loku, ki se vije od vzponov do sestopov. Ne poveličujem preteklosti, raje uživam v rečeh, ki so mi dane.«

Preživel po čudežu



Kdo ve, morda bi osemdesetletnega Toneta še dandanes lahko srečali v kateri njemu ljubi steni, če se mu ne bi pred dobrimi desetimi leti v Triglavski steni zgodila huda nesreča, ki jo je čudežno preživel in herojsko prenesel. Bilo je leta 2006, ko se je sam odpravil plezat v Nemško smer v Triglavsko steno. Nekje nad Nemškim turncem se mu je spodmaknil stop. »Cuknilo me je, obvisel sem, a v šoku niti nisem vedel, na čem. Pred padcem sem šele tipal za oprimkom, a tedaj sem nad sabo zagledal svojo roko, zavito kot vrv in vso zveriženo, kako drži za tisti oprimek. Pod mano pa praznina.« Zdaj ali nikoli, si je rekel, zanihal, se nekako vrnil do stene in se zagozdil v kaminu.

