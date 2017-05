Dnevi idrijske dediščine

Kaj pravzaprav je geopark? »To je območje z izjemnimi naravnimi danostmi, na katerem se lokalno prebivalstvo poveže za varovanje narave in v skrbi za razvoj podeželja,« odgovarjajo na Centru za idrijsko dediščino. »Poleg geoloških znamenitosti so v njem predstavljene vse zvrsti naravne dediščine in kulturna dediščina. Osnovne naloge geoparka so zaščita in ohranitev geološke dediščine, izobraževanje za različne skupine – učilnice v naravi in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Pomembni so povezanost, spoštovanje in sožitje domačinov z naravo.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«