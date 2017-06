Divjad bo žrtev vojne med jagri in gozdarji

Gozdarji, natančneje Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), ki spada pod ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter lovci s krovno Lovsko zvezo Slovenije (LZS), ta šteje približno 21.000 članov in članic in je samostojna nevladna naravovarstvena organizacija, so že dolgo na nasprotnih bregovih. Resda na marsikaterem področju sodelujejo, vendar lovci državi nikdar niso in ne bodo odpustili, da jim je pred desetletjem in pol odvzela pomembno besedo pri odločanju o divjadi in okolju, v katerem živi, med drugim o odstrelu.



Po eni strani so na ministrstvu lovcem odrekli strokovno težo in možnost odločanja ter sodelovanja pri odločitvah o gozdovih, katerih del je seveda divjad, po drugi strani pa je lovska zveza medse pritegnila vrhunske strokovnjake, kot sta dr. Boštjan Pokorny, ki je predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS, sicer pa dekan Visoke šole za varstvo okolja, in biolog dr. Ivan Kos, član sveta. Kos je tudi predsednik Komisije za upravljanje divjadi in član upravnega odbora LZS (volilni okoliš Kočevje). Lovec je še en ugledni znanstvenik, ki sodeluje z LZS, in sicer dr. Hubert Potočnik, raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Tako ugledni ekipi gozdarji z Damjanom Oražmom na čelu, ta je tudi akademsko izobražen gozdarski strokovnjak, težko argumentirano oporekajo.



Prav zato se ne gre čuditi poslancu Primožu Hainzu, ki je pred časom na seji odbora za kmetijstvo državnega zbora priznal, da ne ve, komu naj bi verjel, komu naj prisluhne – gozdarjem ali lovcem. Enim in drugim, ki so bili poleg poslancev vabljeni na sejo odbora, je Hainz navrgel: »Dogovorite se med sabo, dajte eni in drugi svoje argumente na mizo in potem ponovno pridite usklajeni pred odbor.« Verjamem, da je ob argumentih gozdarjev in protiargumentih lovcev vsak, ne samo poslanec Hainz, lahko zmeden in neorientiran. Slovenke in Slovenci smo tega vajeni tudi pri spremljanju polemik o drugem tiru.



Lovskega lobija ni več



Najnovejša polemika se je torej razvnela in še vedno traja okoli načrtovanja drastičnega povečanja odstrela jelenjadi (na udaru je tudi srnjad). Odstrel zahteva zavod, na čelu katerega stoji Damjan Oražem, lovska zveza, katere prvi mož je Lado Bradač (generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na ministrstvu za notranje zadeve), pa temu ostro nasprotuje. Nad 1000 jelenov in košut več kot lani naj bi letos morali odstreliti lovci, od tega 600 poklicni v loviščih posebnega namena (LPN), druge pa člani lovskih družin. Lovci trdijo, da je to nemogoče, na zavodu menijo drugače.



Letošnje povečanje gozdarji utemeljujejo predvsem s popisom objedenosti mladja drevesnih vrst, izvedenem v letu 2014, a lovci jim oporekajo nedoslednosti pri izvedbi in tolmačenju rezultatov raziskave ter opozarjajo na dejstvo, da sta od takrat gozdove preoblikovala žled in lubadar, vendar to v osnutkih odvzema ni upoštevano. Povečanja odstrela tudi za 38 odstotkov (na Kočevskem z lani odvzetih 2000 živali na 3000) in sočasno 20 odstotkov večji odstrel rodnega dela populacije (košut), pomenita hiter in globok poseg, po katerem se jelenjad ne bi opomogla še vrsto let, sta prepričana Bradač in zelena bratovščina.



Trojica strokovnjakov opozarja tudi, da nihče od pristojnih, kajpak mislijo na kmetijsko ministrstvo, bržkone pa tudi okoljevarstveno, na čelu katerega je anemična ministrica Irena Majcen, ne želi odgovoriti na vprašanje, kako številna populacija jelenjadi je ali bo sprejemljiva in v katerih delih države. Biolog Kos opozarja predvsem na daljnosežnost posledic povečanega odstrela. Pravi, da je direktor ZGS pred pripravo načrta zaposlenim na enotah zavoda razposlal dekret z določeno višino odstrela. Do zdaj, pravi Kos, je bila ob takih temah vedno odprta strokovna razprava, nato pa so po predstavitvi različnih strokovnih argumentov našli dogovor.



A tudi Oražem in gozdarji imajo argumente. Trdijo, da je trenutna vrednost lesa v naših gozdovih 12 milijard evrov, čez 40 do 50 let pa bo največ pet milijard. Ker gozdovi, tako direktor ZGS, varujejo vodne vire, tla pred erozijo, imajo velik pomen tudi za turizem, bomo državljani v naslednjih desetletjih izgubili za približno deset drugih tirov Koper–Divača, malce populistično aktualizira in zagovarja drastično povečan odstrel parkljarjev.



Direktor ZGS uporablja tudi populistične metode in udarce pod pasom, kot naj bi bil zmanjšan pridelek gozdnega medu oziroma škoda v čebelarstvu, saj se menda čebelice zaradi objedenega smrečja nimajo kje pasti in s tem ustvarjati medu. Da ni čisto tako, so mi odgovorili na čebelarski zvezi, ko sem jih povprašal o tem. Govori o lovskih trofejah, sami pa služijo z njimi v svojih LPN, jadikuje pa tudi nad močnim lovskim lobijem. No, časi modrokrvnih lovcev, kraljev, princev, vojvod, grofov, ministrov, pa veleposestnikov in industrialcev, so le še romantična zgodovina, tovrstni lovci so malone izumrli. Prav tako, vsaj pri nas, ne jagajo več komunistični veljaki z Josipom Brozom - Titom in visokimi partijskimi funkcionarji na čelu. Kolikor vem, sta od zdajšnjih ministrov in poslancev jagra le dva: esdeesov poslanec iz Poljanske doline Žan Mahnič in nekdanji član stranke in poslanske skupine SMC Franc Laj iz Lendave. Zadnji veliki in vplivni slovenski lovec je (bil) torej Igor Bavčar, pa še za njega je vprašanje, koliko si sploh še upa med jagre. Skratka lovskega lobija pri nas ni (več). So pa zato nekateri novi, ki jih včasih ni bilo.

Začetek poti v zasebno lovstvo?



Zanimivo je mnenje uglednega slovenskega jagra, tudi podpredsednika ljubljanske lovske zveze, Mirana Zupančiča. Uspešni podjetnik ima več kot 30-letno lovsko kilometrino. Pravi, da gre predvsem za polemiko med direktorjem ZGS, ki uporablja nestrokovne argumente in člani Komisije za divjad pri LZS, ki se mlačno odziva predvsem zato, ker so nekateri člani komisije v konfliktu interesov. Nihče se ne vpraša, meni Zupančič, kdo bo potegnil kratko, saj so njihovi pogledi diametralno nasprotni, prav iz tega razloga pa bo nujno plačala divjad in kajpak lovske družine, saj jih ZGS prisiljuje v postrelitev predvsem samic, torej uničevanja reprodukcije. Posledično lovske družine ne bodo mogle izpolnjevati planov, zato jim grozijo finančne kazni in izguba koncesije. »Vprašati se je treba, ali ni to začetek poti v drugačno organizacijo slovenskega lovstva, na primer privatno (to je, mimogrede, doživelo popoln fiasko na Hrvaškem, op. B. P.), vsekakor je to napad predvsem na divjad, na lovsko zvezo in neposlušanje argumentov tistih, ko so edini odgovorni za trajnostno upravljanje divjadi. Lovske družine in njeni člani bodo finančno kaznovani za diametralno nasprotna mnenja strokovnjakov. Prepričan sem, da je nekaj narobe z argumenti ali pa s tistimi, ki jih uporabljajo, saj ima narava svoje zakonitosti, ki so za vse enake,« pravi Zupančič.