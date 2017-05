Direktorju v spomin, tenisačici v pomoč

LJUBLJANA – Pred tremi leti je bolezen iz objema družine in prijateljev iztrgala Pavla Kosa, vodjo Športnega centra Millenium v Ljubljani. Lani so se v Milleniumu zbrali na prvem memorialu v njegov spomin, v četrtek pa se je drugega turnirja udeležilo 33 igralk in igralcev. »Zelo smo veseli, ker smo tudi letos organizirali ta turnir. Lani smo se lovili, letos so vidni rezultati. Število sodelujočih smo morali omejiti. Številni so želeli priti, kar je dokaz, da je bil Pavle res človek na mestu,« je o predhodniku spregovoril sedanji direktor ŠC Millenium Miha Rakar in toplo pozdravil tudi Pavlovo ženo Darjo. Vajeti tekmovanja je imel čvrsto v rokah gradbinec Igor Rakun, ki je s Kosom prijateljeval od zgodnjih 90. let minulega stoletja.