Direktorica Sklada Nek ni zlorabila položaja

NOVO MESTO – Tresla se je gora, rodila se je miš. Ta trditev zagotovo velja za enega najobsežnejših kazenskih postopkov letos na novomeškem okrožnem sodišču, ki se je končal z oprostilno sodbo. Ksenja Žnideršič Planinc, nekdanja v. d. direktorice Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško, Matjaž Albreht, izvršni direktor in član upravnega odbora Alte investa, in njegov svak Klemen Hosta, direktor podjetja Fieldoo, so oproščeni vseh obtožb o zlorabi položaja in pridobitvi premoženjske koristi oziroma pomoči pri tem, kar se je očitalo Albrehtu in Hosti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«