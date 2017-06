Direktor Kemisa se pri sanaciji zanaša na mater naravo

VRHNIKA – V ponedeljkovem večeru, ki se je raztegnil v torek, se je na Vrhniki odvijal izredni sestanek občinskega sveta zaradi posledic požara v Kemisu. Znova se je pokazalo, na kako nasprotnih bregovih so pristojne (državne) službe ter krajani. To je dobro opisal kemik in akademik Branko Stanovnik: »Primer vrhniškega Kemisa je razgalil vso zmešnjavo v državi ob ukrepanju.« Kljub temu da so bili na seji tudi predstavniki državnih institucij, je marsikatero vprašanje ostalo neodgovorjeno. Razliko v pogledih odseva pripomba svetnika Boštjana Erčulja po predstavitveni oceni intervencije Srečka Šestana iz civilne zaščite: »Če je bila ta intervencija zgledna, kot je rekel Šestan, potem najbolje, da se vsi izselimo, in to nekam daleč.«



Direktor Kemisa Emil Nanut je – ob opravičilih – pojasnil, da bo del posledic požara po najboljših močeh saniralo podjetje, »del pa jih bo mati narava«. Predstavil je tudi načrte Kemisa za prihodnost, v katerih je bil tudi predlog za lokalno skupino za nadzor: »Tri do pet ljudi bi sodelovalo v prvem obdobju, pri izvajanju okoljske sanacije. V prvi fazi bi se srečevali enkrat na teden, nato na mesec ali po potrebi. Poskušamo vzpostaviti zaupanje.«



Svetnik Anže Slabe je direktorja Kemisa opozoril: »Ali ste prej slišali oceno, da tak objekt v tako okolje ne spada, v svojem zagovoru pa ste govorili, da boste čez tri tedne s polno paro delali naprej?« Še bolj jedrnat je bil Erčulj: »Gospod Nanut je rekel, kako živeti s Kemisom po nesreči. Ne bomo živeli s Kemisom po nesreči.« Zatem je 24 svetnikov sprejelo devet sklepov: glavni med njimi je sedmi, ki ugotavlja, da je Kemisova sedanja lokacija »neprimerna za dejavnost zbiranja in ravnanja z nevarnimi odpadki in zato zahtevamo, da se premesti na drugo lokacijo zunaj občine Vrhnika«.